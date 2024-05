Keylor Navas se despide del Parque de los Príncipes

El arquero tico del PSG, Keylor Navas se despidió del Parque de los Príncipes, casa del equipo parisino.



“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió el portero en sus redes sociales.