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Keylor Navas se despide de su técnico en Pumas

Efraín Juárez dejó el banquillo del club al que dirigió en la final de la Liga MX.

Keylor Navas. AFP
Keylor Navas. AFP
Por Daniel Jiménez 9 de junio de 2026, 7:31 AM

El portero Keylor Navas se despidió del técnico Efraín Juárez, quien no continuará en el equipo.

Navas le dedicó una historia en sus redes sociales en la que mostraba una foto de los dos junto a esta frase: "La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador".

Junto a Juárez, Keylor tuvo un gran rendimiento y se consoidó como el mejor arquero de la liga mexicano.

Con el Pumas lograron el subcampeonato ante Cruz Azul, y también cerraron la fase regular como líderes.

Despedida de Keylor Navas.

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