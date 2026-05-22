Otra noche siendo protagonista bajo los tres palos. Keylor Navas y Pumas igualaron 0-0 ante Cruz Azul en la ida de la final de la Liga MX y ahora dejarán todo para el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

Si el partido no tuvo goles, en parte el culpable fue Navas, quien voló en tres oportunidades, una extraordinaria que sacó ante José Paradela, que hizo recordar su mejor momento en el Real Madrid.

Cruz Azul tuvo la mayoría de las acciones a su favor, mientras que los universitarios decidieron esperar atrás para aguantar y sacar un empate que puede ser vital para la vuelta.

La atajada de Keylor Navas a Paradela es de Clase Mundial. que pedazo de atajada hizo el costarricense



Por algo jugó en el Real Madrid pic.twitter.com/0WsHlEToWW — Hugol ^^ (@Hugol343) May 22, 2026

Los felinos generaron poco juego ofensivo y una de sus escasas oportunidades se esfumó por una atajada que el guardameta cementero realizó con el rostro.

La vuelta se jugará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario a las 7 p. m. En caso de cualquier empate global, se jugarían tiempos extra y, si persistiera la igualdad, se tirarían tandas de penales.



