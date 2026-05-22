EN VIVO
Clock

de HS

Legionarios

Keylor Navas se agranda en la final: Pumas sigue soñando con el título

El tico se agigantó bajo los tres palos y mantuvo su arco en cero ante Cruz Azul. Todo se decide el domingo.

Keylor Navas. AFP
Keylor Navas. AFP
Por José Fernando Araya 21 de mayo de 2026, 22:18 PM

Otra noche siendo protagonista bajo los tres palos. Keylor Navas y Pumas igualaron 0-0 ante Cruz Azul en la ida de la final de la Liga MX y ahora dejarán todo para el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario

Si el partido no tuvo goles, en parte el culpable fue Navas, quien voló en tres oportunidades, una extraordinaria que sacó ante José Paradela, que hizo recordar su mejor momento en el Real Madrid. 

Cruz Azul tuvo la mayoría de las acciones a su favor, mientras que los universitarios decidieron esperar atrás para aguantar y sacar un empate que puede ser vital para la vuelta. 

Los felinos generaron poco juego ofensivo y una de sus escasas oportunidades se esfumó por una atajada que el guardameta cementero realizó con el rostro.

La vuelta se jugará el domingo en el Estadio Olímpico Universitario a las 7 p. m.  En caso de cualquier empate global, se jugarían tiempos extra y, si persistiera la igualdad, se tirarían tandas de penales.

InstagramTeleticacom


Tags
Más notas