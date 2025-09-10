Keylor Navas revive el "hasta el último minuto" por La Sele

El capitán de la Selección Nacional, Keylor Navas, revivió el "hasta el último minuto", debido al difícil momento que vive la Tricolor en la eliminatoria mundialista.

Esa frase fue utilizada en la segunda vuelta de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y al final surtió efecto y logró armonía entre el equipo y la afición.

"Estamos en una situación complicada y lo que toca ahora es afrontarla. Pero no con palabras. Es momento de trabajar más que nunca y confiar para dar la vuelta a esto. El sueño sigue intacto y yo confío en que lo vamos a conseguir. Vamos a darlo todo hasta el último minuto por Costa Rica", publicó Navas en sus redes sociales.



Tras el partido frente a Haití (3-3) Navas analizó con sangre caliente, en la entrevista flash, el empate 3-3 ante Haití en el Estadio Nacional.

Durante la entrevista en la transmisión de Teletica Deportes, Navas se refirió a estos temas:





﻿Empate 3-3: ﻿"Es una situación difícil, estamos descontentos, la afición también, estamos perdiendo todos, estamos dando opciones para los otros equipos y eso no puede pasar".



Conclusión: "Es difícil ahorita mismo sacar una conclusión, no queremos perder, íbamos ganando 2-0, lo teníamos controlado, le damos armas al rival, a nosotros nadie nos regala nada y nosotros estamos regalando los goles".



Sin regalos: "En este momento es difícil, al final tenemos que ser conscientes de qué hacemos bien y qué mal para que nos pasen estas cosas, estamos en casa, no podemos regalar nada, nos vamos muy tristes, somos conscientes y ojalá podamos mejorar".



Apoyo: "Hay que apoyarlos a todos, tenemos que ser líderes positivos, hay que decirnos las cosas, pero siempre con intención de mejorar, con la intención de ir al Mundial".

