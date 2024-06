Keylor Navas reveló que firmó con Real Madrid pese a una mejor oferta del Bayern

A ojos cerrados y sin pensarlo dos veces. Una opción del Real Madrid te llega una vez y si la dejás pasar nunca vuelve.

Ese amor por el club merengue hizo que el portero costarricense Keylor Navas tomara una de las decisiones más importantes de su vida hace casi 10 años, esto sin saber detalles de su contrato y por encima de jugosas ofertas como la del Bayern Munich.

Navas, en entrevista Yashin Quesada en su programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia, reveló cómo se dio ese fichaje al Madrid en agosto del 2014 y que le permitió vivir su “su mejor experiencia a nivel de clubes” al ganar 11 títulos con los merengues, incluidas tres Champions League consecutivas.

Navas venía de jugar el Mundial de 2014 cuando el Bayern Munich lo contactó y tenía todo listo para firmar con ellos, pues su oferta era muy buena económicamente… Hasta que apareció Florentino Pérez y el Real Madrid, el resto es historia.

“Después del Mundial tuve muchas ofertas. En cada partido que iba jugando llegaba una oferta de un equipo diferente. Es cierto que tenía una oferta muy importante del Bayern Múnich y apareció el Real Madrid como opción. Florentino (Pérez) pidió una reunión y la persona que fue a reunirse con él me dijo que no le dijeron nada, que solo preguntara si le daba la palabra de que no iba a firmar con nadie más y que después arreglaban”, explicó el guardameta.

El portero, que actualmente acaba de abandonar las filas del París Saint Germain de Francia, expresó que la oferta del equipo alemán era mucho mejor económicamente que la del Madrid, aun así, quiso cumplir su sueño de niño.

“No sabía nada. Yo tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y dije que sí, rechacé las ofertas de los otros equipos y fiché con el Madrid. En ese momento podrían decirme tres años de contrato, cinco, seis, no sabía nada… Mi ilusión en ese momento era ser jugador del Madrid”, añadió que “confié en Florentino. Yo iba a firmar con el Bayern, ya estaba listo. La oferta económica era mejor, es verdad, pero no me importó. El Bayern es un gran equipo y tiene un respeto increíble, pero para mí era especial a nivel personal jugar en el Madrid. Yo me entrevistaba solo de pequeño diciendo que era jugador del Madrid, poder hacerlo realidad, no podía decir que no”.

El 4 de agosto del 2014, Navas se convirtió en el primer centroamericano en fichar por el Real Madrid en toda su historia, club con el que brilló hasta el 2019.