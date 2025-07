Keylor Navas responde a quienes dudan de su profesionalismo: "Me voy con la frente en alto"

El portero costarricense Keylor Navas respondió a quienes dudan de su profesionalismo tras salir de Newell's Olds Boys de Argentina y enrumbarse al Pumas de México.

Navas posteó un largo mensaje en sus redes sociales en los que dejó claro que "me voy con la frente en alto".

"A toda la afición de Newell’s Old Boys", comienza Navas en su carta.

"Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión", comentó Navas.



Y agregó: "Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total. Me llevo en el corazón a todas esas personas que nos acogieron con cariño verdadero tanto a mí como a mi familia, con afecto genuino desde el primer día. Gracias por los mensajes, el afecto y la energía que los caracteriza".