Keylor Navas recordó el clásico Saprissa-Alajuelense previo a juego de Pumas

El portero de Pumas, Keylor Navas, estuvo en la conferencia de prensa previo al juego de vuelta de cuartos de final ante el América. El juego será este domingo a las 7:15 p. m. y la serie está igualada 3-3.

Navas habló de muchos temas como el clásico nacional de Costa Rica entre Saprissa y Alajuelense, para responder una pregunta.

Esto fue todo lo que dijo Navas:

En qué lugar coloca el clásico capitalino entre Pumas y América: Yo he tenido la oportunidad de jugar muchos clásicos, todos han sido importantes, si yo me pongo a recordar, Saprissa vs. la Liga cuando estaba más jovencito, sigo joven todavía (risas) era un momento especial. Un clásico tiene una magia diferente, tiene una magia especial independientemente de la liga que se está jugando y los equipos que conformen el clásico. Son momentos muy lindos, tanto del primer clásico que jugué en Costa Rica, luego en España, Francia, etc, todos tienen un lugar especial en mis recuerdos. Somos privilegiados al vivir ese momento. Muchos futbolistas no han tenido la oportunidad de poder disfrutar de esto y nosotros que la tenemos queremos aprovecharla con la responsabilidad que merece, pero todos tienen un recuerdo muy bonito.



Cómo vive el clásico ante América: Para mí es un momento especial. A pesar de que uno ha tenido la oportunidad de jugar muchos partidos y clásicos en el mundo, siempre jugar un clásico es algo lindo. Para nosotros nos hace ser privilegiados estar en un clásico, donde hay dos aficiones que quieren el gane, el fútbol es una fiesta. Al final todos somos seres humanos y la vida continúa, tienen que prevalecer los valores, respeto y tratar de darlo todo. Lo todo con mucha felicidad y deseando compartir con la afición.



Rol de favoritos: Si hubiéramos ganado 4-0 está muerto el América y no viene a jugar el domingo, entonces... Al final, los partidos hay que jugarlos todos, tanto ellos como nosotros tenemos el mismo chance antes de jugar el primer partido. Somos muy conscientes de qué tenemos que hacer para poder estar en semifinales, hay que respetar al rival y trabajar con humildad.

Resolución a la posible alineación indebida del América: Eso es un tema administrativo, nosotros, a nivel de grupo, estamos tranquilos y concentrados en lo que nos toca en la cancha. Con el tema del arbitraje, al final los árbitros tienen mucho que pensar, tomar decisiones y estar pensando si un equipo hace un cambio bien o mal y eso corresponde a cada cuerpo técnico, si puedo hacer un cambio o no lo puedo hacer, eso va más allá de un árbitro, Estamos tranquilos, el momento incómodo o como lo quieran ver pasó del otro lado. Los árbitros son profesionales y que piten lo que ellos consideren, nosotros a jugar y ellos a arbitrar, la gente a disfrutar y veremos qué pasa.

Qué le ha dicho el técnico Efraín Juárez: No hay mucho secreto, desde la pretemporada hemos trabajado igual, llegamos con mentalidad, no hay que cambiar nada, eso nos deja tranquilos. No hay que improvisar, todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito. Las conversaciones son muy normales como las hemos tenido durante mucho tiempo, pero con la responsabilidad que debemos tener.

Método de Efraín Juárez: Yo he tenido muchos entrenadores a lo largo de mi carrera, hay de varios tipos, hay varios que están capacitados para enseñar, Efraín es de esos entrenadores. Puede sacar el máximo de un jugador tanto a nivel personal, esa interacción la maneja bien, pero dentro de la cancha le exige al futbolista al 100%. No es solo exigencia, él enseña también a que el jugador pueda aprender a jugar un sistema, que aprenda a dar indicación desde afuera, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. El que entra de cambio ya tiene un rol, esquema y esa enseñanza que ha sido un trabajo complicado, pero los futbolistas le creen. Él tiene ese don de que el futbolista crea, aprenda y ejecute.

Cómo manejar la presión: Yo creo que cuando uno es profesional y trata de hacer las cosas al 100% independientemente del rival que tengamos al frente, es parte de querer ganar y hacer las cosas bien siempre es respetar al rival. Hay que respetar al rival y dar lo mejor de cada uno. El equipo está acostumbrado a tener la presión y estamos muy tranquilos, con muchas ganas de afrontar el partido.

Convocado Guillermo Martínez a la Selección: Es una alegría muy grande para todo el grupo, le hicimos pasillo de felicitación. Yo creo que ahí se ve el reflejo del esfuerzo que hacen los futbolistas que tienen el privilegio de estaré en un mundial. Es complicado perderlo, pero hay otro que ha estado esperando la oportunidad. Yo sé que él desearía estar con nosotros, pero es un Mundial, eso va a valer la pena. Yo sé que cuando tenga un chance de jugar en el Mundial, si Dios lo permite, le va a dar algo diferente a la Selección de México, que yo sé que ojalá nos tengamos que levantar del sillón para celebrar un gol de Memo en el Mundial porque lo sentiremos como nuestro.

Sería un fracaso si no le ganan al América: No sé qué decirle, los hubieras no sé... podemos hablar de lo que ha pasado, clasificamos primeros, estamos en cuartos de final ante América, no sabemos si vamos a ganar o lo que vaya a pasar, hablar del futuro no sabemos si vamos a llegar al domingo, Dios quiera que sí y que disfrutemos. Al final no sé ni qué decir, no puedo responder esa pregunta.

Aquí la conferencia completa: