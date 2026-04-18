Keylor Navas pone a soñar a Pumas: "No podemos dejar de pensar en el título"

El capitán de Pumas, el tico Keylor Navas, dejó muy claro el objetivo de su equipo: el título de campeón de la liga mexicana.

Navas fue figura en el triunfo 0-2 ante el Atlético San Luis y los felinos son segundos con 30 puntos, a uno del Chivas del Guadalajara.

"Nosotros no podemos dejar de pensar en el título porque yo creo que esa ha sido nuestra meta desde el principio, pero sabemos también lo que nos trajo hasta aquí, el esfuerzo, el trabajo, la humildad, el compañerismo", comentó Keylor en ESPN, cadena internacional que transmitió el partido.

Además, el portero indicó que "yo creo que aquí no hay estrellas individuales, la estrella es el equipo, mientras sigamos trabajando como equipo yo creo que vamos a tener opciones".

También a Keylor le preguntaron por la tapada que dejó con la boca abierta al narrador mexicano y provocó que describiera la jugada con mucha emoción.

"Fue muy rápida porque este fue un centro, creo que fue tiro esquina, no recuerdo bien, fue tan rápido, solo vi que la cabeceó y me traté de estirar y literal como quien dice con las uñas, apenas fue que la toqué. Por dicha después existieron rebotes, pero el balón no entró y eso nos deja felices que podemos ayudar al equipo", añadió.

Esta fue la tapada que hizo el tico en partido:

🇨🇷🧤¡¡¡SOS INCREÍBLE KEYLOR!!!🔥



UNA ATAJADA ESPECTACULAR DE NAVAS PARA EVITAR EL PRIMERO DEL ATL. SAN LUIS🤩



¡¡¡PARA VERLO UNA Y OTRA VEZ!!!



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Navas será baja

Keylor se perderá el partido de este martes ante Juárez por acumulación de tarjetas amarillas.

El guardameta retornará al arco el sábado 25 de abril en Pachuca.

Están en la ﻿ liguilla

Posteriormente, se jugará la liguilla en la que entran 10 equipos, los seis mejor ranqueados avanzan directo a los cuartos de final, mientras que del sétimo al décimo juegan una ronda de play-in, que es a un solo partido.

Una vez definidos todos los clasificados, cada serie se juega a dos partidos, ida y vuelta.