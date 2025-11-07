Keylor Navas no pierde la fe: "Aún tenemos la oportunidad de clasificar"

Keylor Navas se mostró positivo y confiado en el nivel de su equipo previo al decisivo duelo que Pumas enfrentará a Cruz Azul, correspondiente a la última jornada de la fase regular de la Liga MX.

El conjunto universitario necesita una victoria y combinarla con otros resultados para asegurar su pase a la liguilla.

“Creo que hemos hecho cosas muy buenas en el torneo. Somos un equipo que está aprendiendo de sus errores y sabe cómo jugar estos partidos. La presión no solo será para nosotros, sino también para los rivales”, expresó Navas en la conferencia de prensa previa.

El arquero subrayó el crecimiento del grupo a lo largo del certamen, destacando la confianza y madurez que hoy los caracteriza. “El equipo está mucho más maduro, con mucha más confianza y con ese espíritu de querer salir a la cancha a darlo todo”, afirmó.

Con una mentalidad ganadora, el tico aseguró que la fe y el esfuerzo son el camino hacia el éxito. “Queremos tener esa mentalidad de salir a darlo todo y confiando al 100% en que vamos a ganar. No lo podemos garantizar, pero no conozco otro camino para llegar al éxito”, añadió.

Navas también reflexionó sobre el formato del campeonato mexicano, el cual, pese a las críticas, mantiene con vida a varios equipos hasta el final.

“El formato de la Liga permite que todavía a estas alturas estemos en una posición que nos da la oportunidad de seguir luchando. A eso nos tenemos que aferrar”, señaló.

Consciente de lo que está en juego, el portero reafirmó su compromiso y el del plantel para buscar la clasificación hasta el último minuto. El duelo ante Cruz Azul será este sábado a las 9:05 p. m.