Keylor Navas lleva a Pumas a la final del Clausura mexicano

México, México | Una falla del delantero venezolano Salomón Rondón frente al arco del costarricense Keylor Navas resultó decisiva para que los Pumas avanzaran este domingo a la final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano tras vencer 1-0 al Pachuca en la vuelta de la semifinal.

Rondón ingresó al partido cuando los Tuzos necesitaban urgentemente un gol para clasificar y, al minuto 90+2, desperdició la oportunidad más clara de su equipo en todo el encuentro.

De esta manera, Keylor Navas alcanzó su primera final en el fútbol mexicano a los 39 años, durante su segundo torneo con el club universitario.

Tras perder la ida el jueves con el mismo marcador, los Pumas salieron decididos al ataque para mantenerse con vida en un campeonato histórico para la institución, que terminó líder de la fase regular con 36 puntos.

En 30 años de torneos cortos, el conjunto felino nunca había alcanzado esa cifra.

Jordan Carrillo fue el héroe de los Pumas al marcar el único gol del partido con un tiro libre al minuto 56.

Carrillo llegó al equipo para este torneo en condición de préstamo desde Santos.

El mediocampista de 24 años se convirtió en el goleador de los Pumas en la liguilla y fue incluido en la lista preliminar de 55 futbolistas que el seleccionador mexicano Javier Aguirre entregó a la FIFA como requisito previo al Mundial.

La eliminatoria terminó empatada 1-1 en el marcador global y el liderato en la fase regular le dio el boleto a la final a los Pumas por criterio de mejor posición en la tabla.

Los Tuzos, dirigidos por el argentino Esteban Solari, habían clasificado a la liguilla como cuartos del campeonato.

Morales y Rondón fallaron las más claras

En el partido de vuelta, los Pumas mostraron una versión mucho más ofensiva que en la ida y atacaron constantemente por las bandas buscando al brasileño Juninho Vieira y al paraguayo Robert Morales.

Morales, máximo goleador del equipo en el torneo, tuvo las dos ocasiones más claras del primer tiempo: primero estrelló un cabezazo en el travesaño y luego falló un remate con el arco abierto.

Pachuca resistió durante gran parte del encuentro, pero adelantó líneas tras quedar en desventaja.

Solari envió entonces a Rondón al campo y el venezolano tuvo el pase a la final en sus pies tras una asistencia del brasileño Robert Kenedy, aunque envió su disparo por encima del arco en el cierre del partido.

En la final, los Pumas enfrentarán al Cruz Azul, que el sábado venció 2-1 al Guadalajara en el estadio Jalisco y ganó la serie con marcador global de 4-3.

Los universitarios disputarán la decimosexta final de su historia. La anterior la perdieron frente al León en el torneo Guard1anes 2020.

El último título de los Pumas fue en el Clausura 2011 ante Morelia.