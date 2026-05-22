Keylor Navas llena de esperanza a la afición de Pumas: "Vamos con todo"

El guardameta Keylor Navas llenó de esperanza a todos los aficionados de los Pumas de la UNAM tras el primer partido de la final de la Liga MX.

El tico fue vital bajo los tres palos para mantener así el 0-0 ante Cruz Azul en el juego de ida.

“Vamos con todo, pero también hay que respetar al rival. Estamos en nuestra casa con nuestra afición y la esperamos a todo pulmón, como lo hacen siempre, y a salir a ganar el partido”, destacó el guardameta en declaraciones a TUDN una vez finalizado el partido.

Ya sobre el juego, el tico aseguró que era un partido que se esperaban de esa manera.

“Hicimos un gran esfuerzo; ojalá nos hubiera gustado ganar, pero el partido se planteó así y ahora vamos a nuestra casa. Ellos son un gran rival y sabíamos que nos iban a atacar; se esperaba un partido así”, indicó.

Finalmente, Navas mencionó estar contento por el momento que vive en el equipo, además de sentirse “bien físicamente, contento y feliz por su familia y así seguir con esa motivación”.

El partido de vuelta de la gran final del fútbol mexicano será este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México a las 7 p.m.