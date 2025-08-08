Keylor Navas jugará este sábado por primera vez en su nueva casa

El portero Keylor Navas jugará por primera vez frente a su afición en el estadio Universitario.

El juego será este sábado a las 6 p. m. frente al Necaxa en casa de los Pumas.

El equipo de Navas marcha en la posición 15 de 18 equipos en la liga mexicana.

Por su parte, el Necaxa es sétimo.

Navas solo suma un partido en Liga MX en cancha del Querétaro y dos encuentros en Estados Unidos por la Leagues Cup, torneo del que ya el club de Keylor dijo adiós.