Keylor Navas inicia un nuevo torneo en México

Keylor Navas y Pumas iniciarán una nueva temporada en el fútbol mexicano este sábado a las 5 p. m. ante Pachuca.

Keylor compartió con los medios de comunicación previo al inicio de la campaña y habló su futuro aunque tiene contrato con los felinos y también en relación con la conformación del plantel.

Eso sí, hay que recordar que Navas tiene vínculo con el Pumas hasta 2027.

"El fútbol es un trabajo para los futbolistas y muchas veces pasa, como sucede en Europa, en América, que hay un equipo que se interesa por un jugador, pagan su cláusula y los dos equipos llegan a tener esa aceptación y se cambia de equipo y es totalmente natural. Es fútbol", explicó Keylor.

Además, Navas brindó su pensamiento sobre la actual planilla con la que el Pumas le hará frente al campeonato, luego de la contratación del técnico Esteban Solari.

"Soy jugador y capitán, no presidente ni gerente deportivo. Ellos se tienen que encargar de fortalecer la plantilla lo máximo posible. Sabemos que se necesitan de más fichajes para seguir luchando", destacó el arquero.