Keylor Navas fue puesto a prueba y ya eligió: ¿Cristiano o Messi?

Pocos futbolistas en el mundo se pueden dar el lujo de haber compartido equipo junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero uno de ellos no es más que el costarricense Keylor Navas.

Con el portugués brilló en su mejor época en el Real Madrid, donde llegó a ganar tres Champions League de forma consecutiva.

Al argentino lo topó en el PSG, donde también levantaron juntos títulos y lo vio alzarse con la Copa del Mundo.



Pero, ¿con quién se queda Keylor Navas? El tico respondió a esta pregunta en una entrevista con el periodista mexicano David Faitelson.





“¿Cristiano o Messi? Está duro. Fui compañero de ambos, pero creo que, si tuviera que escoger, más que todo por lo que viví, me quedo con Cristiano", mencionó el tico.

Pero no fue la única pregunta picante que Faitelson le tiró al tico.





🇨🇷🧤El histórico portero tico habla de sus inicios en Saprissa y se decanta por una de las figuras del futbol mundial



“¿Real Madrid o Saprissa? Porque a ver naciste en Saprissa”, mencionó el periodista mexicano. , mencionó el periodista mexicano.



“Yo nací en Pérez Zeledón, pueblo al sur de Costa Rica y a los 14 años me fui a Saprissa, ahí estuve bastantes años, hice mi liga mejor y después di el salto a Europa. Es una cuestión muy complicada porque es verdad que con Saprissa cumplí el sueño de ser jugador de primera división en Costa Rica y con Madrid, viví el sueño de cualquier futbolista a nivel mundial que es ganar títulos, Champions y muchas cosas”, comentó Navas.



“¿Iker Casillas o Thibaut Courtois?”, continuó Faitelson.



Tras pensarlo un poco… “Por época y demás, Iker Casillas".



¿Efraín Juárez (su técnico en Pumas) o Miguel Herrera (técnico de La Sele)?



“¿De qué se trata? ¿Qué me quede sin trabajo esto? Que me echen de la Selección o me echen del equipo? (entre risas)”.



Otra fue si prefería la Liga argentina o bien la mexicana, por lo que el guardameta contestó con solvencia: “Unos tacos al 100 %".



Finalmente, “¿Jorge Campos o Guillermo Ochoa?”, preguntó el periodista de TUDN.



“Por lo que vi, me quedo con Ochoa”, respondió sin pensarlo el costarricense.

