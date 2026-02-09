Keylor Navas figura en importante ranking en Liga MX: Vea aquí la estadística

Keylor Navas estuvo bajo cuestionamientos el fin de semana, luego de sus errores ante el Atlas (2-2). Eso sí, esta estadística del portero de Pumas lo deja como todo un salvador de Pumas.

Navas es segundo en el ranking de tapadas de la Liga MX:

El tico figura con 22 tapadas, solo superado por Ricardo Gutiérrez, del Puebla.

Navas ha hecho 22 paradas y el Pumas ha recibido cuatro goles en tan solo cinco partidos.

​Keylor y compañía son quintos en la Liga MX con nueve puntos en cinco partidos. Con un balance de dos triunfos y tres empates.

El siguiente reto del Pumas será este martes a las 7 p. m. ante San Diego de la MLS, en un choque de Concacaf.

La serie está 4-1 a favor del club de Estados Unidos. Los mexicanos buscarán darle vuelta y avanzar a octavos de final del torneo.