Keylor Navas figura en importante ranking en Liga MX: Vea aquí la estadística
Navas falló el fin de semana, pero esta cifra lo hace un salvador del Pumas.
Keylor Navas estuvo bajo cuestionamientos el fin de semana, luego de sus errores ante el Atlas (2-2). Eso sí, esta estadística del portero de Pumas lo deja como todo un salvador de Pumas.
Navas es segundo en el ranking de tapadas de la Liga MX:
El tico figura con 22 tapadas, solo superado por Ricardo Gutiérrez, del Puebla.
Navas ha hecho 22 paradas y el Pumas ha recibido cuatro goles en tan solo cinco partidos.
Keylor y compañía son quintos en la Liga MX con nueve puntos en cinco partidos. Con un balance de dos triunfos y tres empates.
El siguiente reto del Pumas será este martes a las 7 p. m. ante San Diego de la MLS, en un choque de Concacaf.
La serie está 4-1 a favor del club de Estados Unidos. Los mexicanos buscarán darle vuelta y avanzar a octavos de final del torneo.