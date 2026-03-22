Keylor Navas festeja su renovación con Pumas con gran victoria ante América

Keylor Navas festejó de la mejor forma su renovación con Pumas con una enorme victoria este sábado ante América por 1-0 en Ciudad Universitaria.

Navas fue un punto alto para mantener el cero en el arco de los universitarios que al final consiguieron el triunfo gracias a un agónico penal convertido por Rober Morales al 90+5’ luego de una acción revisada por el VAR.

El tico tuvo una gran noche al firmar cuatro tapadas vitales para ahogar el gol del América, la mayoría de ellas con remates fuera del arco.

La victoria le permite a Pumas mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación con 23 puntos y muchas opciones de llegar a la liguilla.

Mientras que el América es octavo y podría quedar fuera de la zona de clasificación apenas se complete la jornada 13 del fútbol mexicano.



