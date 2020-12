Keylor Navas está nominado para el equipo del año de la UEFA

El subcampeonato de Europa y su buen papel en la Ligue 1 le permitieron al costarricense Keylor Navas estar nominado al mejor Equipo del Año 2020 por parte de la UEFA.

Navas es uno de los cinco candidatos a mejor portero para conformar el equipo del año según el ente europeo.

Los otros porteros con los que compite el tico son: Jan Oblak (Atlético de Madrid), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alisson Becker (Liverpool) y Anthony Lopes (Lyon).

El tico forma parte de una lista de 50 jugadores nominados para conformar al mejor 11 del 2020 de los que destacan Robert Lewandowski del Bayern Munich, Erlind Haaland del Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo y Messi.

Del PSG destacan: Navas, Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Neymar y Kylian Mbappé.

Usted puede votar por sus jugadores favoritos en el sitio oficial de la UEFA.

Los ganadores serán elegidos tanto por la afición, así como un por el panel de Observadores Técnicos de la UEFA.

UEFA Fans’ #TeamOfTheYear is back! 🥳



5️⃣0️⃣ stars compete for YOUR vote 👊

Who will you put in your top 11 of 2020? 🤔



🔻🔻 PICK NOW! 🔻🔻