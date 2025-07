Keylor Navas está en la órbita de un grande de México

Luego de la Copa Oro no cabe duda de que el nombre de Keylor Navas se ha cotizado fuerte a nivel internacional.

Pese a que aún tiene contrato con el Newell’s Old Boys de Argentina, desde México aseguran que los Pumas de la UNAM estarían muy interesados en llegar a un acuerdo por el guardameta tico.

Incluso, según medios como Estilo o Récord, Navas estaría en agenda y el club estaría dispuesto hasta pagar la cláusula de rescisión de contrato.

“El equipo auriazul está interesado en hacerse de los servicios del arquero de 38 años. Y aunque no es la única opción, se evalúa seriamente su posible llegada para defender la portería felina”, menciona Récord.

Los Pumas perderán al portero Alex Padilla, quien regresó a España para jugar con el Athletic de Bilbao la próxima campaña, esto provoca que el club ande en búsqueda de un nuevo guardameta.

El afamado periodista César Luis Merlo, experto en fichajes en América, indicó que “ya existen negociaciones con el entorno de Navas, pero Newell's Old Boys, su actual club, no tiene ninguna intención de deshacerse de sus servicios, por lo que la postura del ex del Real Madrid será clave”.

Navas tiene contrato hasta diciembre del 2026, por lo que la única forma de cambiar de club es que se dé una ruptura de contrato y se pague la cláusula de rescisión de su contrato.

En Argentina también hacen eco de la noticia y mencionan que sería difícil ver a Keylor vestir otra camiseta la próxima temporada.

“En México, el reporte que surgió sobre la posibilidad de la llegada de Keylor Navas a Pumas tomó mucha fuerza. Sin embargo, fuentes del club rosarino sostienen que a Navas lo esperan para la preparación del conjunto rojinegro ante el inminente comienzo del campeonato. "Keylor se queda, nos mandamos mensajes", dijo el DT, el 'Ogro' Fabbiani” indicó Diario Olé.

De momento, Navas se encuentra disfrutando unos días de vacaciones tras su participación en la Copa Oro 2025 con La Sele donde llegó a ser uno de los futbolistas más destacados en su retorno a la Tricolor.