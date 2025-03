Keylor Navas está en Costa Rica, pero no para unirse a La Sele

El portero Keylor Navas está en Costa Rica, pero no se confunda: no es para unirse a la Selección Nacional.

Keylor no fue tomado en cuenta para los partidos ante Belice, por el repechaje para la Copa Oro.

La oficina de prensa de la Dirección de Migración y Extranjería confirmó a Teletica.com el ingreso de Navas.

Navas se retiró de la Tricolor el año pasado, pero había concedido una entrevista a La Nación en la que no ocultó su deseo de regresar a la Tricolor.

"No sé los planes que tiene el entrenador y demás. Si me llama y hablamos, pues lo haremos y veremos qué pasa", explicó el portero del Newell’s Old Boys de Argentina.



Pese a que al Newell's no le ha ido bien en la temporada en Argentina, Keylor ha tenido una destacada participación.

Muchas tapadas

Este fin de semana, Newell’s Old Boys le dedicó un video a Keylor Navas con todas las tapadas de alto impacto que realizó este sábado en el empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata.



El video dura 1 minuto y 4 segundos y se destacan todas las intervenciones del tico para salvar el punto de su equipo en condición de visitante.

Firmó una camiseta de Saprissa

Navas firmó una camiseta muy especial luego de ser la máxima figura del juego.

Una vez finalizó el partido, Navas dio su autógrafo a un aficionado que le brindó una camiseta de Saprissa.

"De aquí salió Keylor, de Saprissa de Costa Rica", dijo el aficionado, quien mostró la firma de Navas en la indumentaria.

Keylor Navas: "Estoy muy agradecido con toda la gente en Argentina"

Tras el partido, Navas brindó la entrevista flash y afirmó estar agradecido con los aficionados en Argentina.

"Estoy muy agradecido con toda la gente en Argentina, es un país súper bonito, la gente me ha tratado muy bien. Las aficiones como apoyan a sus equipos, es muy bonito jugar en estos estadios y cuando valoran el trabajo que uno ha hecho a lo largo de su trayectoria hay que decir muchas gracias a todos", comentó Navas al medio TNT Sports.



"SOY MUY AGRADECIDO CON TODA LA GENTE EN ARGENTINA"



Keylor Navas fue la gran figura del empate entre Newell's y Estudiantes y se refirió al cariño de la gente en todos los estadios#Suscribite y viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports 👉 https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/vHIaMWJ4zY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2025

Comentaristas eufóricos

Los comentaristas de ESPN se mostraron muy eufóricos con la participación de Navas.

Los comunicadores tuvieron comentarios como: “Keylor Navas en modo Real Madrid”, dice comentarista, “lo que tapó Keylor Navas”, “Keylor mostró toda su categoría”.

LO QUE ACABA DE ATAJAR KEYLOR🤯🔥



INCREIBLE EL TICO PARA EVITAR UN GOL CANTADO DE ASCACIBAR🧤🔴⚫️



El 🇦🇷#TorneoApertura en #DisneyPlus pic.twitter.com/gmoHujNBiv — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 15, 2025

🇨🇷BRILLANTE TAPADA DE KEYLOR NAVAS PARA EVITAR EL SEGUNDO DE ESTUDIANTES🔥🧤



El tico, PROTAGONISTA en La Plata💥



El 🇦🇷#TorneoApertura en #DisneyPlus pic.twitter.com/kJZiqfkyOl — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 15, 2025

Con este resultado, el Newell’s ocupa la posición número 13 puntos con ocho puntos.

El 30 de marzo en el Marcelo Bielsa, en horario por definir.