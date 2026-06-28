Keylor Navas es nominado al Balón de Oro de la Liga MX

El costarricense Keylor Navas está entre la lista de los jugadores nominados al Balón de Oro de la Liga MX.

El portero de Pumas fue fundamental para que el equipo universitario disputara la final, luego de sumar un registro histórico de 36 puntos.

Navas acumuló 73 atajadas en el torneo, promediando 4,2 por partido, solo por debajo de Ricardo González, portero de Mazatlán, quien cosechó 78.

“Su liderazgo, seguridad en el arco e intervenciones en momentos clave fueron determinantes para que Pumas concluyera el certamen como la segunda mejor defensiva del torneo, con solo 17 tantos recibidos y el menor promedio de goles por juego, con uno. Además, dejó el arco en cero en siete de los 17 partidos de la fase regular”, detallaron los Pumas.

Navas concluye su primer año en el fútbol mexicano con esta nominación y un puesto en el All-Star Game ante la MLS.



