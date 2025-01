Keylor Navas es el octavo tico en jugar en Argentina

El fichaje del portero Keylor Navas en el Newell's Old Boys de la Primera División de Argentina.

El periodista y estadígrafo, Rodrigo Calvo compartió con Teletica.com una serie de listas de datos interesantes.

Estos son los ocho jugadores ticos que han militado en el balompié argentino:

José Rafael "Fello" Meza: Club Estudiantes de La Plata, de La Plata, en Buenos Aires



Reynaldo Mullings: Club Ferro Carril Oeste, de Buenos Aires



Earnald "Earnie" Gibbs Slowly: Club Cipolletti, de Cipolletti, en Río Negro



Randall Solís: Club Atlético Argentino, de Rosario, en Santa Fe



Paulo César Wanchope: Club Atlético Rosario Central, de Rosario, en Santa Fe



Víctor Coto: Club Atlético Gimnasia y Esgrima, de San Salvador de Jujuy



Gabriel Leiva: Club Atlético River Plate, de Buenos Aires (jugó con 17 años en el equipo de reserva, pero no se consolidó en el cuadro mayor, por lo que se le dio de baja al término de la temporada 2012-2013)



Keylor Navas Gamboa: Club Atlético Newell's Old Boys, de Rosario, en Santa Fe (firmó por dos temporadas).



El comunicador también brindó la información sobre los ocho guardametas que han jugado en Sudamérica:

Mario Jones: Audax Italiano, de La Florida, en Santiago (Chile)



Carlos Alvarado: América de Cali (Colombia)



Jorge "Cholo" Rodríguez: Cúcuta Deportivo Fútbol Club, en Cúcuta; Once Deportivo de Manizales, en Caldas; Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá (Colombia)



Rafael Ángel Cardona: Club Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá (Colombia)



Hugo Zúñiga: Caracas FC, Costa Rica de Caracas, Club Deportivo Español de Caracas, Club Deportivo Guayana de Bolívar, Deportivo Barcelona de Caracas, Deportivo La Salle de Caracas, Deportivo Venezuela de Caracas, Unión Atlético FC (Venezuela)



Leonel Moreira: Club Bolívar (Bolivia)



Alejandro Gómez: Club Deportivo Oriente Petrolero (Bolivia)



Aclaración: El exportero Érick Lonnis Bolaños nunca llegó a jugar en el extranjero. Estuvo cerca de convertirse en legionario en los años 90 del siglo pasado, pero las negociaciones no llegaron a concretarse, con fallidos intentos para incorporarse a las ligas de Estados Unidos, Corea del Sur y Colombia; incluso el último caso lo tuvo en setiembre de 1996 con el Deportivo Independiente de Medellín (DIM), pero lo impidió un desacuerdo económico entre el Deportivo Saprissa y el equipo colombiano.