Keylor Navas es el fichaje bomba de Pumas de México

El portero costarricense Keylor Navas ya es nuevo jugador del Pumas de México.

Así lo dieron a conocer los medios de comunicación mexicanos TUDN y Medio Tiempo durante la noche de este domingo.

Según el periodista azteca John Sutcliffe, la transacción rondó la cifra de $1.7 millones.

La polémica entre Keylor Navas y el Newell’s Old Boys de Argentina llegó a su final.



Navas no jugó en la derrota 1-2 ante el Banfield, en la segunda fecha del torneo.



Desde Argentina múltiples medios como Diario Olé, TyCSports, La Nación de Argentina, entre otros, informaron que la relación entre el tico y el club estaba rota. Horas después, la prensa mexicana informó sobre la contratación de Navas con el Pumas.



Además, la prensa argentina reportó que Navas solicitó al cuerpo técnico no ser titular este domingo.



Nueva oferta apareció este sábado



El periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, publicó este sábado que el Pumas de México realizó una nueva oferta por Keylor.



Merlo informó que el nuevo intento del Pumas es con una oferta $1.3 millones.



La Lepra ya había rechazado una primera oferta de $1 millón por los servicios del arquero.



Según Merlo, el Newell’s pide unos $3 millones.