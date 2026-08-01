Keylor Navas en México: Pumas golea a Juárez

El portero costarricense Keylor Navas fue titular en la goleada de Pumas 5-1 ante Juárez en la tercera jornada de la Liga MX.



Navas estuvo de regreso en el arco, luego de perderse el miércoles el Juego de las Estrellas por una molestia en la rodilla.

Juninho Vieira fue la figura del partido al marcar triplete (18', 22' y 48'); además, marcaron Robert Morales (40') y Guillermo Martínez (83').



El club dirigido ahora por el argentino Esteban Solari contabiliza dos victorias y una derrota.

A partir de ahora, Pumas entra en un parón de la liga mexicana para centrarse en la Leagues Cup.



Con este resultado, el conjunto universitario ocupa el segundo lugar de la clasificación, solo por detrás de Tijuana, líder con siete puntos.



El próximo compromiso de Pumas será el martes frente al Charlotte.