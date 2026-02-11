EN VIVO
¡Keylor Navas eliminado! Pumas sufre duro golpe en Concacaf

San Diego FC fue un verdadero dolor de cabeza para el club del tico.

Keylor Navas. AFP
Por Daniel Jiménez 10 de febrero de 2026, 20:55 PM

Keylor Navas y Pumas quedaron eliminados en Copa de Campeones de Concacaf ante el San Diego FC.

El cuadro mexicano se impuso la noche de este martes 1-0 ante el equipo de la MLS, pero fue insuficiente, ya que el marcador global fue de 4-2. 

El único gol del encuentro lo marcó Pedro Vite al 47'.

El juego de ida dejó todo muy adelantado para el equipo estadounidense, ya que en casa había triunfado 4-1.

Con ese cómodo resultado, San Diego llegó a CU de Pumas, pero ya la suerte estaba echada. 

Esta eliminación es un duro golpe para el equipo del tico y sus aspiraciones de trascender a nivel internacional en su estadía en el balomíé mexicano.

A Keylor se le vence contrato en junio y aún se desconoce si seguirá o se marchará del equipo.

