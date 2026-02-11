¡Keylor Navas eliminado! Pumas sufre duro golpe en Concacaf

Keylor Navas y Pumas quedaron eliminados en Copa de Campeones de Concacaf ante el San Diego FC.

El cuadro mexicano se impuso la noche de este martes 1-0 ante el equipo de la MLS, pero fue insuficiente, ya que el marcador global fue de 4-2.

El único gol del encuentro lo marcó Pedro Vite al 47'.

El juego de ida dejó todo muy adelantado para el equipo estadounidense, ya que en casa había triunfado 4-1.

Con ese cómodo resultado, San Diego llegó a CU de Pumas, pero ya la suerte estaba echada.

Esta eliminación es un duro golpe para el equipo del tico y sus aspiraciones de trascender a nivel internacional en su estadía en el balomíé mexicano.

A Keylor se le vence contrato en junio y aún se desconoce si seguirá o se marchará del equipo.