Keylor Navas debutó en Estadio Universitario con un empate

El portero costarricense Keylor Navas debutó, este domingo, con empate 1-1 en el estadio Olímpico Universitario de Pumas.

Navas fue titular y capitán con el equipo universitario.

Rubán Duarte (59') marcó el primer gol del encuentro para los pumas. El empate llegó al 68' por medio de Diego de Buen.

Este fue el segundo partido de Navas en la Liga MX, pues sus dos anteriores participaciones fueron en la Leagues Cup, un campeonato que disputan clubes de la MLS y la liga mexicana del que Pumas ya quedó eliminado.

El Pumas ahora se ubica en la décima posición con cuatro puntos.