Keylor Navas aún no se une a pretemporada de Pumas: esto comunicó el equipo

El portero Keylor Navas aún no se une a la pretemporada del Pumas, así lo comunicó el equipo mediante su departamento de prensa.

"Keylor Navas solicitó un permiso por un tema personal para incorporarse el próximo 28 de junio", informó el club.



El primer equipo reportó esta semana para iniciar actividades, rumbo al torneo Apertura 2026.

Los jugadores fueron evaluados médicamente y están listos para la pretemporada.



Eso sí, Guillermo Martínez, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla se unirán cuando terminen su participación en el Mundial.



El equipo universitario viajará para su trabajo de playa el próximo lunes 29 de junio.

