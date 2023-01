Keylor Navas aún no sabe su rival en el Torneo de Copa

El París Saint-Germain aún no conoce a su rival en el Torneo de Copa de Francia, solo sabe que enfrentará a un equipo amateur por determinar.



Por su parte, Marsella-Rennes, el tercero de la Ligue 1 contra el cuarto, será el duelo estelar de los dieciseisavos de la Copa de Francia, según determinó el sorteo celebrado este domingo.



Habrá tres partidos que enfrenten a equipos de la Ligue 1. Además del Marsella-Rennes, el Brest recibirá al Lens, segundo en la liga tras el PSG, y el Toulouse se medirá con el Ajaccio.



El PSG jugará ante un equipo de nivel amateur, que saldrá de la terna formada por el Reims Sainte-Anne, el Wasquehal y el Pays de Cassel US.



Los dos primeros deben volver a jugar su partido de octava ronda, interrumpido por una pelea en el campo. Y el vencedor chocará con el Pays de Cassel US para conocer el rival del PSG en dieciseisavos.



El Lyon también tuvo suerte en el sorteo y será favorito ante el Chambery (quinta categoría), mientras que el Nantes, vigente campeón, se desplazará a la cancha del Thaon, de la misma división.



El Olympique Estrasburgo, de categoría amateur y que ha sido la sensación en treintaidosavos al derrotar al Clermont (0-0, 4-3 en penales) de la Ligue 1, intentará una nueva sorpresa frente a otro equipo de la élite, el colista Angers.



Los partidos de dieciseisavos están previstos el 21 y el 22 de enero.