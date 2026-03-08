Keylor: "Mientras estemos activos, tenemos derecho o privilegio de ser parte de una selección"

El portero costarricense Keylor Navas compartió con Teletica Deportes este sábado en la presentación de su equipo de motocross KN1.

En la actividad, se aprovechó para realizarle algunas consultas sobre temas que rondan el presente del guardameta. El primer aspecto ronda sobre la Selección Nacional y el segundo fue en relación con su futuro en el Pumas.

"Estoy tranquilo, yo creo que, gracias a Dios, seguimos jugando, estamos bien, estamos disfrutando lo que es el fútbol. Es normal que un entrenador nuevo llegue a un país, pues como costarricense, todos, mientras estemos activos, tenemos el derecho o el privilegio de poder ser parte de una selección, si el entrenador así lo considera, pero bueno, ya veremos qué pasa con el tiempo", respondió Navas cuando se le preguntó sobre el nuevo proceso de Selección Nacional.

Keylor volvió a la Tricolor en mayo 2025 tras un año de retiro del combinado patrio. El mexicano Miguel “El Piojo” Herrera propició su retorno a La Sele.

Actualmente, Keylor tiene 39 años y pasa por un gran momento con el Pumas, al ser el arquero que más taladas registra en la Liga MX, el último reporte fue de 35 paradas en 10 partidos.

Por eso es que nace la pregunta de si estará en el inicio de la era del nuevo seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista.

Su futuro.

"Yo estoy muy tranquilo, gracias a Dios, nos sentimos muy bien, me siento muy feliz, disfrutando del fútbol, mi familia también. Yo creo que cuando un jugador cualquiera, digamos en este caso, muestra un buen nivel, es normal que la gente ponga las miradas en ellos, pero nosotros estamos con calma, viviendo el día a día, disfrutando del regalo que tenemos, que Dios nos da, que es el privilegio de poder tener trabajo, estar en un equipo y disfrutar, entonces iremos con calma", contestó Keylor cuando se le consultó sobre su presente en el Pumas.

Keylor es capitán de Pumas y es determinante en todos los partidos del equipo.

Este sábado, el Pumas se impuso 0-1 al Necaxa y el club marcha en el tercer lugar con 19 puntos y con un balance de cinco triunfos, un empate y una derrota; 18 goles a favor y 10 en contra.

El próximo partido será el próximo sábado, en casa, ante el líder Cruz Azul a las 9 p. m.