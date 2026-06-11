Kenneth Vargas tiene nuevo equipo: "Agradecido con todas las personas que están conmigo"

El atacante Kenneth Vargas tiene un nuevo reto deportivo, luego de fichar con el Kalamata FC de la Superliga de Grecia.

Una vez el club griego hizo oficial el fichaje, Vargas publicó esta historia en sus redes sociales.

"Agradecido con todas las personas que están conmigo y me apoyan u sobre todo con Dios", escribió el jugador.

​Este miércoles, la Liga hizo oficial que Vargas ya no formaba parte del equipo.

"Le deseamos éxitos en sus proyectos personales y profesionales", indicó el cuadro rojinegro.



Vargas disputó 613 minutos en 11 partidos. Marcó tres goles y brindó 1 asistencia.



El pasado 26 de mayo, los rojinegros informaron que tanto Vargas como Alejandro Bran quedaban separados del club.



"En estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización", citó el texto.