Kenneth Vargas: “Aquí todos los equipos juegan de tú a tú”

“Aquí todos los equipos juegan de tú a tú. Esa es la comparación que yo creo que hay. Allá en Costa Rica, no es lo mismo que el Santos o un equipo que no es tan popular, vaya a jugar a las canchas de los equipos grandes, en cambio, acá el último de la tabla te va a jugar tú a tú”, explicó Vargas.

“Creo que me topé con una buena ciudad, un excelente equipo de trabajo, todos los compañeros, hasta el personal. En el club me han tratado como uno más de la familia”, acotó.

“Yo espero que sí, es algo que he pensado de más, por eso no se me ha dado”, dijo, antes de añadir: “En Costa Rica estaba así, entre menos pensaba eso y de un momento a otro llegaba, pero ahora estoy soy tan ansioso y desesperado por el gol que sí, creo que lo que me está pasando factura”.