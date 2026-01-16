Kenay Myrie: "Desde que era un niño pequeño, he soñado con ser futbolista en Europa"

Kenay Myrie ya vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras concretar su llegada al F.C. Copenhague, club con el que firmó un contrato a largo plazo y en el que portará el dorsal 18.

El joven jugador no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío en el fútbol europeo.

“Estoy deseando que llegue, y no es ningún secreto que es un paso muy grande y es genial estar aquí”, expresó Myrie, consciente de la magnitud que representa su fichaje por una institución de peso en el balompié danés.

El costarricense destacó que cumplir este objetivo es la realización de un sueño que ha tenido desde niño. “Desde que era un niño pequeño, he soñado con ser futbolista en Europa, y tener la oportunidad de representar al F.C. Copenhague es algo muy importante para mí”, afirmó.

Myrie también reconoció que el proceso de adaptación será clave en esta nueva etapa, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Sé que me queda mucho trabajo por delante, porque ahora tengo que cambiar a una cultura completamente diferente y, al mismo tiempo, a un nuevo estilo de juego”, comentó.

No obstante, el futbolista aseguró llegar con buenas referencias del club y de la ciudad.

“Solo he leído, escuchado y visto muchas cosas positivas sobre el club y Copenhague, y he recibido buenas recomendaciones de Christian Bolaños”, añadió.

Finalmente, Myrie dejó claro su compromiso y disposición para afrontar este reto con paciencia y entrega. “Será emocionante y espero con ilusión dar mis próximos pasos en el F.C. Copenhague. Estoy dispuesto a darlo todo, pero también tengo paciencia y sé que me llevará tiempo acostumbrarme a todo, pero realmente lo espero con ganas”, concluyó.



