Julio Cascante sin secretos: El defensa responde todo sobre su presente

Tiene 32 años, es defensa central y posee una experiencia de ocho años en MLS al jugar para Portland Timbers y Austin FC. Se trata del costarricense Julio Cascante.

En Costa Rica jugó para Orion FC, UCR y el Deportivo Saprissa, club con el que fue campeón y se abrió camino para tener una carrera en el extranjero.

Teletica.com conversó con el zaguero y respondió todo acerca de su presente. También contestó si no se cerraba a ningún club en Costa Rica, si evaluaría opciones por igual o si Saprissa tendría alguna prioridad.

"Estoy como agente libre ahorita mismo. Esperando algo de acá de la MLS o de Europa, que sin duda es la prioridad quedarnos afuera del país y por eso la no llegada a ningún club de Costa Rica", comentó Cascante.

Cascante reiteró que "la prioridad es quedarnos fuera de Costa Rica" y señaló que "estamos hablando con equipos y esperando la mejor opción", por lo que no se ha puesto un tiempo exacto para definir su futuro.

Sí fue enfático en que en Costa Rica "no cerraría ninguna puerta". Al preguntársele si

el Saprissa no tendría ninguna ventaja en relación con otro club en caso de venir a Costa Rica, respondió con franqueza.



"Por la relación que tuve y tengo con Saprissa siempre los voy a escuchar con más atención como probablemente lo han hecho todos los que se fueron y regresaron en su momento pero las puertas para conversaciones no las cerraría, somos profesionales y queremos siempre lo mejor y no me refiero solo a lo económico, hay muchas razones, técnicos, infraestructura y más", expresó.

Sobre su paso por el balompié norteamericano, Cascante indicó que vivir ocho años en Estados Unidos, "y eso habla mucho de la disciplina y estabilidad con la que me he conseguido consolidar como legionario, tres años en Portland Timbers y cinco años en Austin FC. Vi la liga cambiar y crecer en ese periodo de tiempo".



Y agregó: "Yo también crecí como persona, como futbolista dentro y fuera del campo topándome con muy buenos jugadores jugando en contra y compartiendo camerino con muchos de ellos".