El costarricense Josimar Alcócer tiene nuevo equipo en Europa.

Alcocer firmó con el Sparta Praga, club de la primera división de Chequia y que jugará la tercera ronda de la Champions League.

El tico llega procedente del KVC Westerlo de la liga de Bélgica.

"Aunque Josimar sigue siendo un jugador joven, se ha adaptado en Europa sin problemas. Cuenta con dos años y medio a sus espaldas en la prestigiosa liga belga, donde jugó regularmente, y ya ha disputado más de 30 partidos como titular con la selección costarricense".

"Puede jugar en ambos lados del campo. Tipológicamente, es un jugador rápido, potente y dinámico, peligroso tanto en un ataque gradual como en transiciones rápidas hacia la defensa abierta", explicó Tomáš Rosický, director deportivo del AC Sparta de Praga.

Su nuevo club es el máximo vencedor de la liga de Chequia con 35 ligas conquistadas.







