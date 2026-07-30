Josimar Alcócer sobre su nueva aventura en Sparta Praga: aclara todas sus polémicas

Josimar Alcócer vive una nueva aventura en su carrera deportiva; ya debutó con el Sparta Praga de República Checa en liga. Fue titular y jugó 65 minutos y espera dejar sus polémicas de lado para centrarse en cumplir su sueño: estar en el Mundial de 2030 y en una de las cinco grandes ligas de Europa.

En Europa, los anhelos suelen construirse a fuego lento. Un tico se convierte en legionario y debe ir escalando en diversas ligas hasta buscar consolidarse en una o bien dar saltos a otras. Josimar estuvo en el Westerlo de Bélgica y ahora en el Sparta Praga de República Checa.

En ese lapso han surgido polémicas extracancha y también una no clasificación a la Copa del Mundo, de la que Jossimar quedó con la esperanza de poder cantar el himno nacional en el Mundial del 2030, de esto y más, Alcócer conversó en exclusiva con Teletica.com.

La entrevista completa también la puede observar en el video adjunto a esta nota:

—Sabemos que han sido unas últimas semanas de mucho cambio deportivo, pasó de Bélgica a República Checa, ¿cómo se ha sentido con tantos cambios y con qué expectativa llega en esta nueva etapa de su carrera deportiva?



Bueno, la verdad es que bastante contento de llegar aquí a Sparta. Creo que es un equipo con mucha historia, un equipo que siempre está peleando por el campeonato, también por entrar en puestos de Champions League. Muy contento de llegar aquí, con la mayor fe de que todo me salga de la mejor manera, así como me salió en Bélgica.



—¿Cómo se dio ese contacto? En Bélgica usted empezó como en el segundo equipo, después pasó al primero y ahora se da el salto a uno de los equipos más consolidados o con más trayectoria e historia que hay en Europa.

Sí, bueno, allá en Bélgica estuve vario tiempo jugando con el segundo equipo por un tema de una lesión que me dejó fuera por bastante tiempo y ahorita, después de esos partidos, los últimos partidos que vamos con la selección, Daniel Solís, mi representante, me dijo que había un interés de un equipo de Europa y ya después me fue dando más información, que era el Sparta. Me llamó el entrenador de acá y me explicó cómo era la ciudad, qué era lo que andaban buscando y ahí fue cuando ya las cosas se fueron formalizando un poco más y se dio el fichaje.

—Para ejemplificar un poco, este equipo es uno de los más grandes del país, es uno de los más ganadores y con más trayectoria, ¿Cómo toma ese reto? Porque creo que el jugador costarricense, el joven, quiere llegar a Europa, pero el mantenerse, ir dando esos saltos de club a club, digamos, siempre buscando más exigencia, más calidad, en Europa también se trata de tener paciencia...

Dar este salto creo que es muy importante para uno. Uno siempre aspira a dar los saltos a mejores equipos, a mejores ligas, y la liga de Bélica es una en la que usted juega uno o dos años y, si usted hace las cosas bien, lo pueden vender, como por ejemplo a mí, que me vendió aquí a República Checa, o usted puede dar el salto a Premier League. Hay muchos jugadores que de ahí se van para la Premier, se van para la liga española, entonces creo que eso es una buena vitrina para uno como joven, dar el salto a una mejor liga.

—¿Muchos jugadores se han ido jóvenes a Europa, pero regresan rápido, o incluso a Estados Unidos y vuelven muy rápido, pero usted ya tiene su proceso. ¿Le ha costado o es un poco el shock del cambio de llegar a Europa, o ya en pleno 2026 es totalmente distinto, o sea, es mucho más amigable ese cambio con los jugadores?

Siempre cambiar el país de uno, creo que siempre es complicado. Siempre dejar la familia, dejar los amigos, dejar muchas cosas allá en Costa Rica, uno estando tan joven, creo que siempre es algo que a uno le cuesta. A mí también me costó al inicio, cuando me fui para Bélgica, yo me fui con mi mamá, entonces para mí fue un poco más fácil, pero igualmente mi mamá nada más estuvo tres meses, ya después llegó mi esposa, entonces creo que para mí fue un poco más fácil ese tema de adaptación y todo eso, no fue como así como tan impactante como hubiera sido irme solo.



—En Bélgica se habla de todo prácticamente y ahora en República Checa también Son países donde ya se hablan muchos idiomas, ¿cómo ha sido esa parte?

Yo por dicha, cuando estuve en Bélgica, aprendí bastante el idioma inglés, entonces creo que eso es muy importante, Cuando estás en Costa Rica, uno no le pone como tanta importancia al tema del idioma, practicar inglés y todo eso, pero ya uno cuando llega a sus países y uno ve que todo es en inglés, que no hay casi personas que hablan español, es cuando uno se da cuenta de que realmente es importante estar en clases de inglés. Cuando yo llegué a Bélgica, casi no entendía nada y era muy difícil; también eso creo que atrasa un poco la adaptación en los entrenamientos, en los partidos, porque es complicado cuando usted entrena y le dicen algo y no entiende, entonces creo que eso también atrasa un poco la adaptación, pero bueno, ya por dicha, ya entiendo bastante, ya puedo hablar, ya me puedo comunicar con cualquier persona, entonces creo que eso también hace que las cosas sean más fáciles aquí en el extranjero.

—¿Cómo es la dinámica en el día a día en Sparta, a qué le ponen como más énfasis en el club? No sé si son un poco más exigentes en toda esa parte, incluso no sé si suman métricas de manejo de sueño... ¿Qué miden allá o qué pide el club?

Aquí se practica mucho el tema de la posición de balón. En el Sparta es muy común que el equipo tenga el mayor porcentaje de posición en los partidos, entonces practicamos mucho el tema del ataque; también nos enfocamos mucho en el tema de los metros. Siempre después de cada entrenamiento nos mandan los datos del GPS, como por ejemplo, cuánto corrimos, aceleraciones a máxima velocidad, cuántas desaceleraciones tuvimos y todo eso, entonces creo que se enfoca mucho en esos temas. Los datos personales creo que se enfocan bastante en eso.

—¿Ahora viene la etapa nueva en selección nacional, me imagino seguir buscando un cupo con el profesor Fernando Batista, pero también con la resaca, por así decirlo, de no haber ido al Mundial, se vio un muy buen Mundial también, partidos muy emocionantes, ¿Cómo fue vivir esa etapa de ver el Mundial por televisión?

Bueno, creo que bastante duro, más que todo para nosotros los jóvenes que estamos ahí en la selección. Jugamos la eliminatoria, porque creo que uno como joven, lo que uno más desea es jugar un Mundial, representar al país, que es el, creo que el torneo más importante que uno puede jugar, y bueno, en el caso mío sí fue bastante doloroso porque es el sueño de todos, pero ahora estamos en un proceso nuevo, nuevos jugadores, tenemos un nuevo entrenador, y ahora nos tenemos que enfocar en esos partidos que vienen de la Liga de Naciones.



—¿Cómo fue recibir el 10 de la selección, un número con mucha historia, y quizás, no sé si pesa además el número, o no le pone mucha atención a eso?

Bueno, creo que sí, tengo claro que obviamente el número 10 en la selección lo han usado jugadores que son leyendas, que uno les tiene mucho respeto, como Bryan Ruiz, como Walter Centeno, que son jugadores que son históricos en Costa Rica, pero al final creo que el número no es el que juega, el que juega es uno, entonces uno tampoco puede sentirse nervioso por llevar el número 10. Creo que al final sé que lo han usado jugadores importantes en Costa Rica, pero al final sigue siendo un número, y dentro de la cancha es uno el que juega.

—¿Josimar, cómo se encuentra usted actualmente? En los últimos meses, antes de que se diera todo esto del Sparta, hubo algunas polémicas que han surgido. Esa parte de la crítica, ¿cómo la ha sentido? ¿Cómo se siente ahora?

Hubo varias polémicas ahorita, antes de firmar con el Sparta, creo que, tampoco le puse como mucha atención a las cosas, porque al final, sea como sea, las fotos que subí y todo, no fueron como nada como algo para hacer tanta polémica, pero bueno... al final no le puse mucha atención, y ahorita simplemente estoy enfocado en Sparta y no le pongo mucha atención a lo que se dice en las redes.

—¿Cuánto le ayudó vivir momentos tan difíciles y estar en el centro de las críticas para crecer, madurar y cambiar como persona y como futbolista? En algún momento a ese grupo se le etiquetó como "la selección de los chatas". No sé si esa es una etiqueta que les incomoda o que ya quedó atrás. En su caso, ¿siente que hoy está escribiendo una nueva etapa en la Selección y construyendo una imagen diferente de Josimar?



Al final, cada quien tiene su forma de ser. Yo, como le digo, yo simplemente no le pongo mucha atención a lo que se dice en redes sociales, simplemente hago caso mismo y sigo haciendo las cosas como las he venido haciendo todos estos años, trabajando fuerte, entrenando, y ya lo que se diga fuera de la cancha, no es nada que no haya cómo ayudar, entonces no le pongo mucha atención a eso tampoco.

﻿—Para terminar este tema de las polémicas, en redes sociales se filtraron unos pantallazos, en los que usted mencionaba lo de los periodistas deportivos y también el tema de las imágenes de unas fotografías que había puesto en redes sociales. ¿Qué tiene que decir ya hoy cuando ha pasado algún tiempo de eso?

Creo que con el tema de las fotos de la publicación, hubo una más que todo que fue como la de la moto, donde salía yo en una moto, creo que mucha gente piensa que yo iba manejando, no sé, una distancia larga o algo así. Lo que manejé fueron como 200 metros y, a ver... sí entiendo que puede ser algo peligroso para uno que es futbolista, pero, a ver..., creo que hay futbolistas que están también en las ligas más top del mundo que en sus vacaciones han subido fotos en motocicleta y andando en cuadriciclo. Entonces no pensé que iba a haber nada de malo subiendo ese video; sí entiendo que se puede ver mal porque andaba sin casco, andaba en sandalias y todo eso, pero fue una distancia corta, no fue algo como que manejé mucho.

Con el tema de los periodistas, bueno... creo que la captura se salió un poco de contexto, creo que esa conversación fue en un son como conversación vacilando, no lo dije nunca como deseándole el mal a nadie, ni deseándole la muerte a nadie. La gente que me conoce bien sabe que yo no soy ese tipo de persona; nada más fue una conversación entre amigos en son de vacilar y creo que se salió un poco de contexto, nada más, pero no lo hice nunca con ninguna mala intención ni deseándole el mal a nadie.

—Para cerrar, quiero pedirle que haga un ejercicio de imaginación. Sé que nadie tiene una bola de cristal, pero todos tenemos sueños y metas. Cuando piensa en el 2030, ¿cómo se imagina? ¿Con un Mundial ya disputado, consolidado en Europa, quizás en otro club o incluso en el mismo? ¿Cuál es la imagen que tiene de ese Josimar del 2030?



Bueno, en el 2030 obviamente me veo jugando el Mundial. Yo primero creo que con este nuevo proceso, con el técnico, con todo el staff de la selección, creo que tenemos jugadores jóvenes, jugadores con calidad, que creo que podemos, si trabajamos, si hacemos lo que el profesor nos pide, creo que podemos hacer un buen grupo y creo que podemos ir a ese mundial del 2030, que va a ser el primero, creo que para todos, o gran parte del equipo. Entonces, obviamente, me veo jugando el Mundial y también claramente, Dios primero, me salgan las cosas bien aquí en Sparta, trabajar bastante fuerte para eso y también me veo en una de las cinco mejores ligas del mundo, Dios primero, en el 2030.