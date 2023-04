Jonathan Moya se disculpa tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad

“Reconozco que he tomado una mala decisión y me avergüenzo de ello. Es todo culpa mía y aceptaré las consecuencias que esto conlleva. He recibido mucho apoyo durante todos estos años en Corea y lamento mucho la decepción que les he causado a todos ustedes.



“Una vez más, me gustaría pedir perdón a todos por esto e intentaré crecer como persona y aprender de mis errores”.