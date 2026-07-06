Jonathan Moya refuerza al campeón de Honduras

El delantero costarricense Jonathan Moya se convirtió en nuevo jugador del Motagua de Honduras.

El club catracho lo anunció este lunes en un posteo en sus redes sociales.

El futbolista jugó recientemente en el Al-Bukiryah FC de la Segunda División de Arabia Saudita.

"El atacante de 34 años, sueña con convertirse en una pieza fundamental en el club.

Bienvenido al Nido", informó el club hondureño.



El Motagua es el actual campeón luego de consagrarse en el Clausura 2026.