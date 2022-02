Joel Campbell se dejó el quinto lugar en el Mundial de Clubes

El atacante costarricense Joel Campbell y el Monterrey deberán conformarse con un quinto lugar en el Mundial de Clubes.

Los regiomontanos triunfaron 3-1 ante el Al Jazira y ocuparon el quinto puesto tras haber fracasado contra el Al-Ahly (1-0).

Joel inició en la suplencia, pero ingresó de cambio para los segundos 45 minutos. Ocupó el lugar del mexicano Jesús Gallardo.

Los goles llegaron por medio de un tanto en propia puerta de Zayed Sultan (4'), Rogelio Funes Mori (11') y César Montes (25'). Bruno marcó el descuento al 90+1'.

Luego de este torneo, Campbell y compañía se enfocarán en la liga mexicana, donde son novenos con cinco puntos en tres presentaciones.

