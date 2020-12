Joel Campbell mete al León en la final del fútbol mexicano

El costarricense Joel Campbell marcó el único tanto del triunfo 1-0 de su equipo el Club León sobre las Chivas de Guadalajara y que le permite clasificar a la final de la Liga MX llamada Guardianes 2020.

Campbell, quien en el partido de ida había ayudado a su equipo con una asistencia, aprovechó un pase al centro del área de su compañero Ángel Mena para el 1-0 definitivo al minuto 18.

¡Y YA LO GANA LEÓN! 🦁 #LaFieraxFOX De primera, Joel Campbell aprovechó el pase de Ángel Mena para abrir el marcador



¡Festejo con baile incluido! 😅 pic.twitter.com/B7VOvju27S — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 6, 2020





Campbell estuvo cerca de conseguir su doblete al 82, pero su disparo se fue a un costado del arco.

De esta manera, 'La Fiera', que fue líder en la fase regular, ganó la eliminatoria con marcador global de 2-1.

Este fue el primer gol del tico en lo que va de la temporada, pero en la liguilla Campbell ha destacado por su buen nivel e incluso el tico terminó entre lágrimas al final del partido.

"Mentalmente siempre he sido muy fuerte y me he preparado mucho para la liguilla. Yo dije que iba a aparecer en los momentos importantes y los grandes jugadores aparecen ahí, mi familia siempre estuvo apoyándome y por eso estas lagrimas... ahora viene la final que es lo más difícil para nosotros.

"El fútbol no es de merecimiento, pero sí de trabajo y hemos trabajado muchísimo para estar en otra final. No es revancha del 2019, pero sí aprendimos de eso y solo queda trabajar para lo que viene", mencionó el costarricense a la cadena Fox Sports.

Con este resultado el León accede a su segunda final en menos de un año y se enfrentará por el título al ganador de la serie entre Cruz Azul (4) y Pumas (0) que cerrará este domingo.