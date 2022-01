Joel Campbell llegó a 100 partidos con clubes mexicanos

El atacante costarricense Joel Campbell encontró en el fútbol mexicano una regularidad importante en su carrera deportiva, pues ya llegó a un centenar de partidos con clubes mexicanos tras su paso por el León y actualmente en el Monterrey.

Campbell sumó su compromiso número 100 en los 58 minutos que jugó en el empate sin goles ante Querétaro.

Cifras de Joel con el León

Primera División: 80 partidos

Copa MX: 2 juegos

Liga de Campeones de Concacaf: 1 encuentro

Goles: 7

Cifras de Joel con el Monterrey

Primera División: 17 compromisos

Luego de que su continuidad en el Monterrey estuviera en discusión, según la prensa azteca, el tico comenzó la campaña como titular en el equipo dirigido por Javier Aguirre.

"Hablé con él y le dije: 'no tuviste la fortuna, peor no lo vamos a hacer contigo, probablemente ha sido una de tus temporadas más flojas en cuanto a rendimiento'. No hizo pretemporada, se fue a Costa Rica, se lesionó. Joel tiene contrato y espero muchísimo de él'', explicó semanas atrás Aguirre al medio de comunicación RG La Deportiva.



​Recién inició la temporada en la Primera División de la liga mexicana. El siguiente reto para Joel y compañía será este viernes a las 9 p. m. en la visita ante el Necaxa.

Además, Monterrey se prepara para el Mundial de Clubes, que será del 3 al 12 de febrero en Emiratos Árabes Unidos.

Para esas fechas, Joel recién terminará participación con la Selección Nacional por los juegos eliminatorios ante Panamá, México y Jamaica, del 27 de enero, 30 de enero y 2 de febrero, respectivamente.

Aún no se ha hecho público si Joel podría llegar a la concentración del club posterior al partido del 2 de febrero, ya que el equipo de La Pandilla jugará los cuartos de final ante el Al-Ahly el 5 de febrero.