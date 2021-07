Joel Campbell: "Es una oportunidad que no puedo dejar pasar"

El delantero costarricense, Joel Campbell, fue presentado de manera oficial este viernes en el equipo de Rayados de Monterrey.



El ariete de la Tricolor llega a uno de los clubes grandes de México por un año a préstamo procedente del León, equipo con el que se coronó campeón en el último semestre del 2020.

Campbell usará el dorsal número 8 y podría debutar a las órdenes del Javier Aguirre este sábado a las 8 p. m. ante Pumas de la UNAM.





El jugador tico tocó varios tópicos durante la conferencia de prensa que destacamos a continuación:

¿Por qué Rayados?: Es una pregunta fácil de responder, Monterrey es un equipo grande, con una gran institución. A cualquier jugador que venga a México le gustaría formar parte de este equipo y me tocó la bendición a mí.

Nivel físico: El fútbol se basa en la cabeza y esto para mí es una oportunidad que no puedo dejar pasar, así que debo aprovechar cada día, cada entrenamiento, cada partido para devolver esa confianza. Yo sé que es un año, pero está en mí que sean muchos más y es lo que quiero. Apenas terminó la competición con Costa Rica ya de una vez quería estar acá con mis compañeros.

Bienvenida: El grupo me ha recibido de una manera increíble, me he sentido muy cómodo, ya tengo bastante experiencia conociendo e iniciando nuevos retos, estoy muy contento. No sé si me tocará jugar, pero tengo que estar preparado, ya que es un equipo con mucha exigencia.

Posición: Soy un jugador que tiene la posibilidad de jugar en muchas posiciones, como 9, detrás del 9 o por los extremos, según las necesidades que tenga el equipo y el entrenador. Intentaré hacerlo de la mejor manera en cualquiera de las cuatro posiciones, en todas me siento cómodo.

Competencia interna: Es un equipo grande donde en todas las posiciones hay dos o tres jugadores importantes, eso no te permite relajarte. Uno no puede durar tres o cuatro meses adaptándose porque no hay tiempo, es un equipo con mucha exigencia que necesita ganar todos los partidos.

​Estabilidad: La palabra estabilidad es relativa, en el fútbol no se tiene ni siendo el mejor ni haciéndolo no tan bien. Uno tiene que disfrutar el momento y gracias a Dios me ha tocado estar en equipos muy buenos y si estoy aquí es porque en el tiempo que jugué en León lo hice de muy buena manera. Llego a un equipo que va a pelear por el título y son las cosas que uno siempre desea.

Presión por resultados inmediatos: En todos los equipos que he estado tienen presión y pelean por cosas importantes, aquí es una presión bonita, es una presión de un grande y que un jugador quiere tener, si se está aquí es porque se tiene la calidad y las cosas necesarias para soportarlo.