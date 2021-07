Joel Campbell confiesa que le pidió a Héctor Moreno que lo llevara a Rayados

El atacante costarricense, Joel Campbell, confesó que le pidió al zaguero mexicano Héctor Moreno que lo llevara al equipo de Rayados de Monterrey, club que defenderán ambos jugadores para la siguiente temporada.



Según el ariete nacional, esta conversación se dio hace pocas semanas durante el enfrentamiento entre México y Costa Rica por la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Héctor Moreno se me acercó y me dijo: vamos a ser colegas y le dije ¿vas para el León? Y me respondió no, voy para Monterrey, le dije lléveme y me dijo vamos en forma de broma. Dos semanas después estamos acá”, expresó.

Campbell, de 29 años, llega a préstamo por un año luego de cuatro torneos con el León, club que seguirá siendo dueño de su ficha.

“Estoy confiado en lo que soy como jugador, sé que voy a hacer grandes cosas con Rayados y la afición va a disfrutar con mi estilo de juego, trataré de devolver la confianza con hechos en la cancha”, agregó.

El tico se encuentra concentrado con La Sele para lo que será la participación en Copa Oro. Posteriormente, se incorporará al equipo mexicano que dirige el uruguayo, Diego Martín Alonso.

​“Me encantan los nuevos retos, Rayados es un equipo grande, con historia, exigente y a uno como jugador le gusta estar en los mejores equipos”, destacó Campbell, quien dijo estar acostumbrado a la presión en clubes de alto calibre.

📹| “Lo único que como jugador puedo prometerle a la Afición, a la Institución, es que daré mi 100 por ciento, las ganas, el deseo y hacer las cosas bien”, @joel_campbell12 💬🤠🇨🇷#ArribaElMonterrey 🇫🇮#EnLaVidayEnLaCancha pic.twitter.com/AN429BW3DP — Rayados (@Rayados) July 7, 2021

Otro de los aspectos que emociona al tico por su fichaje es el hecho de jugar en El Gigante de Acero, un escenario que le trae muy buenos recuerdos.

“Es uno de los estadios más lindos de México, sino el más lindo, es un espectáculo, siempre que llegaba me sentía como en Europa. Queriendo y no queriendo uno llama las cosas, siempre dije lo lindo que sería jugar aquí”, añadió.

En redes sociales, el futbolista agradeció por todo lo vivido con el equipo del León donde asegura que logró su cometido.

“Llegué a un gran club con muchísima ilusión y con un objetivo claro , quedar Campeón y gracias a Dios lo pude conseguir. Gracias Club León por todo, ser fiera fue, es y siempre será un orgullo”, publicó en su cuenta de Twitter.

Llegué a un gran club con muchísima ilusión y con un objetivo claro , quedar Campeón 🏆 gracias a Dios lo pude conseguir 🙌🏾🙏🏾 .. Gracias @clubleonfc por todo … Ser fiera fue , es y siempre será un ORGULLO 💚🦁1️⃣2️⃣ pic.twitter.com/vJc7HMiIXE — Joel Campbell (@joel_campbell12) July 7, 2021