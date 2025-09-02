Jeyland Mitchell ve con buenos ojos su llegada al Sturm Graz de Austria

Jeyland Mitchell es oficialmente nuevo jugador del Sturm Graz de Austria, club que lo adquirió como préstamo a manos del Feyenoord de Países Bajos.

La idea de Mitchell es sumar valiosos minutos con los que no contaba en el Feyenoord, luego de ser descartado por el técnico Robin Van Persie, quien lo mandó al equipo juvenil.

"SK Sturm es un gran club en Austria que ha causado revuelo a nivel internacional en repetidas ocasiones y es conocido por confiar en jugadores jóvenes. Tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros de equipo y mostrar lo que puedo hacer", mencionó el costarricense al sitio web oficial.

Por su parte, el club también ve positiva la llegada del tico para reforzar la zona defensiva del club, que actualmente se ubica en la tercera posición tras cinco fechas disputadas.

"Queríamos añadir otro perfil a nuestra defensa, y lo conseguimos con Jeyland Mitchell. Jeyland impresiona por su físico, robustez y versatilidad: además de su posición principal como defensa central, también se puede utilizar en el lado derecho de la defensa. Jeyland es todavía muy joven, tiene un gran potencial de desarrollo, pero al mismo tiempo ya puede aprovechar la experiencia de 20 partidos para la selección absoluta de Costa Rica. Nos complace que haya decidido mudarse al SK Sturm y esperamos verlo con nosotros en Graz en el futuro", mencionó Michael Parensen, director general deportivo del equipo.

​Jeyland se encuentra recuperándose de una lesión que lo tiene al margen de participación con su equipo, así como con la Selección Nacional.