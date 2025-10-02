Lo más destacado
Jeyland Mitchell regresó a las canchas y tuvo su debut con su club en Austria
El defensor no jugaba desde la pasada Copa Oro.
El defensor costarricense Jeyland Mitchell regresó a las canchas tras poco más de tres meses sin jugar.
El zaguero tuvo además su debut con el Sturm Graz, su nuevo equipo en el fútbol de Austria.
El Sturm Graz derrotó 2-1 al Rangers de Escocia en la jornada de la Europa League, y Mitchell ingresó de cambio al minuto 73 para ayudar a su equipo a cerrar el partido.
Fueron los primeros minutos para el espigado defensor de 20 años, quien ahora debuta en Austria tras disputar la temporada anterior con el Feyenoord de Países Bajos, club que lo cedió a préstamo.
El limonense espera sumar más minutos el próximo domingo 5 de octubre, cuando visiten al Altach por la novena fecha del fútbol austríaco.
Además, confía en retornar a la Selección Nacional de Costa Rica para la próxima fecha FIFA.
¿Si La Sele no va al Mundial 2026 sería la peor mancha en la historia? Miguel Herrera responde
La tarde estaba lluviosa en el Proyecto Gol, perfecta para hablar de lo que nos gusta: fútbol —y más si se trata de la Selección Nacional—. El personaje: Miguel Herrera, El Piojo.
Un técnico que contesta de frente, no se arruga y que vive el momento de mayor zozobra desde que llegó a Costa Rica en enero de este año.
Teletica.com tuvo un mano a mano con el seleccionador nacional en el que habló de muchos temas y siempre resonando en la mente los famosos seis puntos que teníamos en la bolsa, pero que terminaron convirtiéndose en dos y con un Mundial 2026 que en el papel lucía fácil, pero que ya está cuesta arriba.