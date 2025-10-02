Jeyland Mitchell regresó a las canchas y tuvo su debut con su club en Austria

El defensor costarricense Jeyland Mitchell regresó a las canchas tras poco más de tres meses sin jugar.

El zaguero tuvo además su debut con el Sturm Graz, su nuevo equipo en el fútbol de Austria.

El Sturm Graz derrotó 2-1 al Rangers de Escocia en la jornada de la Europa League, y Mitchell ingresó de cambio al minuto 73 para ayudar a su equipo a cerrar el partido.

Fueron los primeros minutos para el espigado defensor de 20 años, quien ahora debuta en Austria tras disputar la temporada anterior con el Feyenoord de Países Bajos, club que lo cedió a préstamo.

El limonense espera sumar más minutos el próximo domingo 5 de octubre, cuando visiten al Altach por la novena fecha del fútbol austríaco.

Además, confía en retornar a la Selección Nacional de Costa Rica para la próxima fecha FIFA.