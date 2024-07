Jeyland Mitchell en su primera entrevista con Feyenoord: “Quería jugar Champions”

Jeyland Mitchell ya dio sus primeras palabras a su llegada al Feyenoord de Países Bajos.

El jugador de 19 años se convirtió este lunes en el traspaso de un defensor más caro en la historia del fútbol tico, pues su incorporación ronda los 2.5 millones de euros, según información del periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

“Siempre ha sido un sueño y es algo muy lindo venir a Europa”, comenzó diciendo el defensor en la entrevista de más de nueve minutos en el sitio web de su nuevo club.

Mitchell explicó por qué escogió al Feyenoord como su opción en el Viejo Continente.

“Hablando con mi representante le dije que quería jugar Champions, y me gustaría ser campeón acá, conocía algo de ellos y por dicha me dieron la oportunidad para venir acá”, añadió.

​

También afirmó que sabe algo del equipo y que recibió la asesoría de Manfred Ugalde y Bryan Ruiz, quienes estuvieron anteriormente con el Twente de la Eredivisie.

“Sé que hubo muchos ticos antes acá en el fútbol de Holanda, como Bryan Ruiz y Manfred Ugalde en el pasado y ellos les he escrito y por dicha me han ayudado y me dijeron que es un paso muy grande para seguir creciendo.

“Soy un niño humilde que vengo de una ciudad que pocos conocen y al verme acá sé que ellos van a crecer y se van a emocionar, mi pueblo se llama Limón y ahí crecen buenos futbolistas y atletas y al venir acá se abren mucho las puertas para ellos”, mencionó.

Entre lo que destacó el joven jugador es que sueña con darle una casa a su mamá y su abuela; además de destacar la labor en su crecimiento del fútbol costarricense.

“Lo mejor fue ir a la Copa América y mi próximo meta es jugar un Mundial y llegar a la Selección siempre fue un orgullo y una pasión, muy valioso e importante.

“La Liga me dio un impulso para llegar a la Copa América y por ese camino y muchos de mi provincia deberían ver un ejemplo así y que vean que los sueños se cumplen, todo esto es agradecer a la mamá de uno y a los que siempre me han apoyado”, afirmó.

El joven se incorporará de lleno al Feyenoord de cara a la próxima temporada y habrá que ver si lo destinan al primer equipo o bien comienza desde el cuadro Sub21.