Jeyland Mitchell despierta interés en Austria

El futuro del defensor costarricense Jeyland Mitchell está lejos del Feyenoord, según reportes de la prensa de Países Bajos.

La prensa neerlandesa informó este lunes que Jeyland está en la órbita del Sturm Graz, de Austria, club que está en la Europa League.

"Parece que Jeyland Mitchell dejará el Feyenoord después de todo. El defensa de 20 años está a punto de ser cedido al SK Sturm Graz", comunicó el medio FeyenoordTM.

De tal manera que el tico no entra en los planes del técnico Robin van Persie.

El medio informó que la negociación es un préstamo con una posible opción de compra.

Mitchell se recupera de una lesión, motivo por el cual no fue convocado a la Selección Nacional para los juegos ante Nicaragua y Haití.