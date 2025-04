Jeyland Mitchell cerrará la temporada en el equipo Sub21 del Feyenoord

El técnico del Feyenoord, el exjugador Robin Van Persie, envió al costarricense Jeyland Mitchell al equipo Sub21 para el resto de la temporada.

Así lo dieron a conocer días atrás diversos medios de Países Bajos como One Football y FC.Udpate quienes aseguran que el estratega tomó esta decisión por temor a que lesione un compañero en entrenamientos, ya que Mitchell es muy fuerte en sus entradas durante los entrenamientos.

“Es un jugador que no rehúye los duelos y no retira la pierna. Puede ser la reencarnación de Rinus Israel”, dijo el periodista Martijn Krabbendam del medio Voetbal International según revela One Football.