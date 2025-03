Jewison Bennette tiene nuevo equipo

Los pocos minutos de participación que tuvo Jewison Bennette con el Sunderland de Inglaterra lo hicieron cambiar de aires en Europa.

El futbolista se despidió este sábado del equipo británico con el que estuvo ligado más que todo en el Sub21 y este domingo ya se conoció su nuevo destino.

Se trata del FC LNZ Cherkasy de la Primera División de Ucrania, un país que actualmente se mantiene en guerra con Rusia.

“El club anuncia que el jugador de Costa Rica, Jewison Bennette, se ha unido al FC LNZ Cherkasy de la Premier de Ucrania. ¡La mejor de las suertes, Jewi!”, publicó el Sunderland en sus redes.

We can confirm that Jewison Bennette has joined FC LNZ Cherkasy for an undisclosed fee.



Best of luck for the future, Jewi! 🤝