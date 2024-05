Jewison Bennette sobre Aris de Grecia: "Tomé malas decisiones, me incumplieron el contrato"

“Tome malas decisiones y me precipité”, así calificó Jewison Bennette su paso por el club Aris FC de Grecia.

Fichado por el Sunderland de la Championschip de Inglaterra, el futbolista salió a préstamo para esta temporada al fútbol griego en búsqueda de minutos, pero la expectativa quedó muy lejos.

“Fue un año bastante complicado, tomé malas decisiones, irme a un club que me incumplió mi contrato de toda manera. Mi agente me recomendó ir ahí, me dijo que no hablara con nadie, fue una mala decisión que tomé, pero es aprendizaje”, explicó el joven atacante.

Bennette indicó que el club incumplió una serie de acuerdos que tenían entre ambos equipos como parte del préstamo y eso terminó acabó con la relación con la directiva.

“Cuando llegué al Aris jugué titular dos partidos y después de eso tenían que pagarme el salario, la casa y el carro, yo me quejé con el Sunderland y a ellos les molestó eso, entonces me comenzaron a apartar y me dejaron fuera de lista, al final tuve una pequeña lesión que me dejaron fuera de los juegos de La Sele”, explicó el futbolista de 19 años.

En el Aris también milita el exmorado Álvaro Zamora y a criterio de Bennette, el club lleva meses sin pagar el salario a sus futbolistas.

“La única diferencia de lo que me pasó a él y a mí es que no tenía equipo, pero yo me regreso. Comenzaré pretemporada con Sunderland y ya veremos qué pasa si me dan a préstamo a un nuevo equipo o no.

“Tuve que sacar de mis ahorros para pagarme mis gastos, casa y carro de allá, son irresponsables”, añadió.

Reconoció que su decisión se dio por buscar más participación y minutos y que de volver a jugar a préstamo buscaría mejores opciones en otras ligas más responsables.

“Fue una misión de minutos, tomé una mala decisión y me queda de aprendizaje, no tomar decisiones apresuradas y ahora concentrarme en mi equipo para dar lo mejor.

“A préstamo sería una liga que sea muy estricto el tema de salarios, que no haya atrasos, en Grecia hay atrasos de salarios, los demás tienen una carrera grande, pero uno que está joven está ahorrando, yo tengo proyectos”, explicó.

En estos momentos, Bennette se encuentra entrenando con el primer equipo del Herediano para llegar a punto físico en caso de darse una convocatoria con la Selección Nacional.

Su sueño es entrar en la lista de La Sele para la próxima Copa América, ya una vez superada su lesión.