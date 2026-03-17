Jewison Bennett tendrá su retorno a La Sele para la fecha FIFA

La Selección Nacional contará con el retorno de Jewison Bennett a la convocatoria de cara a los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo ante Jordania e Irán.

El futbolista de 21 años actualmente juega en el LNZ Cherkasy de la primera división de Ucrania donde suma 12 partidos disputados.

Fue el propio club que adelantó la convocatoria de Bennett en sus redes sociales.

“Bennett jugará dos amistosos internacionales como parte de la selección nacional de Costa Rica - contra Jordán el 27 de marzo e Irán el 31 de marzo”, publicó el LNZ Cherkasy.

Esto es normal, pues los equipos suelen recibir las convocatorias desde antes de dar a conocer la lista oficial.

Para el legionario será un retorno a la Tricolor tras quedar al margen de la fase final del pasado proceso eliminatorio, pues su último partido con la Mayor data de noviembre del 2023 en los cuartos de final ante Panamá que terminó avanzando la selección canalera.

La lista completa de los futbolistas que enfrentarán a Jordania el 27 e Irán el 30 de marzo en Turquía, será revelada en los próximos días.

Esta será la primera fecha FIFA del año y el debut oficial de Fernando Batista al frente del banquillo de la Tricolor.







