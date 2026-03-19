Jeaustin tras altercado con hincha: "Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón"

El técnico de Real España, el costarricense Jeaustin Campos, protagonizó un tenso momento tras el triunfo de su equipo 2-1 ante Génesis Policía Nacional.

Campos se acercó a la malla que separa la cancha de la grada y tuvo un cruce con un pequeño grupo de fanáticos.

En la conferencia de prensa, el estratega contestó preguntas sobre lo sucedido y, fiel a su estilo, Campos habló sin pelos en la lengua.

"Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo”, sentenció el entrenador.

Además, Jeaustin envió un mensaje muy claro a los hinchas: "Si van a venir, que vengan a apoyar... y si no, que no vengan, de verdad que no vengan".

Otro aspecto que indicó Campos es que "va a entrar un jugador y vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios". Incluso, también, ironizó con el tema de la venta de alcohol en los estadios: "No sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos y así hacemos negocio".

Dentro de su intervención aseguró que "hay demasiadas vibras negativas: compañeros de ustedes, periodistas que dicen que son de Real España, la afición, exdirectivos. Hay un bagaje de malas vibras que eso es un yunque. Yo, la verdad, nunca lo he visto en mi vida y de verdad me duele mucho".



Por último, expresó que a él no le importa el tema de la crítica porque "tengo piel de lagarto".

El Real España es líder con 25 puntos en 12 partidos con un balance de siete triunfos, cuatro empates y solo una derrota. El equipo ha marcado 23 goles y ha recibido 16.